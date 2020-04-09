Відома українська співачка MARUV показала як розважається вечорами, влаштовуючи пікантні танці

Не так давно Анна приголомшила мережа несподіваною зміною іміджу, перетворившись із зухвалою Мальвіни з короткими яскраво-синіми волоссям в небезпечну брюнетку з міні-каре і чубчиком. Довгий час зірка хвалилася новим стилем і навіть з'являлася на публіці з накладними пасмами, щоб довгі коси заплітати яскравого кольору. Схоже, їй це набридло і зірка вирішила повернути природний колір волосся. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, в цей раз в розділі Сторі зірка вирішила показати, як веселиться в коротенькій чорній сукні і весело витанцьовує з новим коліром волосся перед камерою в акуратній взуття з масивної підошвою. Також видно, що Ганна з удовольсвием демонструє танцювальні рухи без зайвої скутості.

Також в Instagram на основній сторінці модель представила ролик з перетворенням. На кадрах Корсун позує в піжамі, а також з синіми кісками, які вона додала на волосся. Ганна пофарбувалася на камеру, а після цього стрибнула в ліжко леопардового кольору. MARUV в цей момент змінила одяг на спідницю і блузку в горошок і пішла викидати сміття в сміттєпровід.

Фанати встигли переглянути ролик більше 50 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Головне санитайзером в камеру попшикала - тепер нас ніякий вірус-шмирус не візьме", "Руками взялася за ручку смітники ,а потім посилаючи поцілунок ,торкнула свою оральну зону", "Сині кіски до речі шикарні, дуже тобі йдуть", "Нафарбуватися щоб винести сміття в сміттєпровід...під'їзду", "А де маска і рукавички! Наступний ролик треба і це!;))", "Блін, не наділа рукавички і поцілунок на нас повітряний відправила, ось хуліганка".

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