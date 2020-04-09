25-річна українська актриса і танцівниця Анна Кошмал, якій особливу популярність принесла роль в серіалі "Свати", підкорила ніжним фото тисячі фанатів

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашньому образі. На Ані зелений худі, при чому актриса навіть натягнула на голову капюшон. Крім того Аня вирішила не фарбуватися заради селфі. І тим не менш, кадр вийшов по-весняному ніжним і чуттєвим - природна краса дівчини не потребує додаткових деталей.

Кошмал розпустила волосся і доторкнулася рукою до чола. На її обличчі грала легка посмішка, а цей погляд "з чортиками" здатний зворушити навіть найчерствіших.

"Сонячні дні", - лаконічно підписала фото зірка.

За кілька годин пост Ані зібрав понад 20 000 "лайків". Багато хто запитує, коли ж вони побачать черговий сезон "Сватів" з її участю в ролі Жені Ковальової.

"Женьок🔥🔥"

"красуня ❤️😍🥴"

"Як завжди чарівна!🤩"

"Ти така красива і талановита актриса 🎭"

"❤️ Як ти робиш такі круті фото?"

"навіть без макіяжу ви просто красуня❤️"

"Коли вже новий сезон Сватів 7?????"

Раніше ми повідомляли, Кошмал опублікувала фото, на якому постала в ніжно-блакитному платті. На студійному кадрі усміхнена Аня застигла в русі, вхопившись руками за спідницю. Дівчина трохи підкрутила волосся і нанесла макіяж з акцентом на очі, надавши своєму образу романтичності.

«Така позитивна, прямо сонячний промінчик», «Обожнюю тебе», «Дуже красива», «Ти супер», «Мила», «Ти найкрутіша на всьому світі! Я дуже люблю тебе», «Нереальна», «Ти крута», - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Анна Кошмал з "Сватів" позбавилася від нижньої білизни і задерла сукню: "немає Слів".

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал залізла у ванну і потрясла природною красою: "Це таке диво!".