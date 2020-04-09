Відомий український актор Євген Кошовий неодноразово був знятий в дивному вигляді і фото відразу ставали вірусні

На першому фото Кошовий скривив обличчя, посміхався і пальцем придавив ніс. Поруч стояла дружина Ксенія, яка сміялася від душі. Актор був у білій сорочці, а чоловіка в чорному платті з опущеними бретельками. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Кошовий позував вже в наряді Святого Миколая. У нього була досить правдоподібна борода і вуса. А ось голова залишалася не покрита волоссям.

На третьому фото Євген витріщив очі і висолопив язика, який максимально випрямив. Поруч була його дружина Ксенія, яка також показала мову і підморгнула на фото. Кошовий був у білій футболці та чорній сорочці.

Раніше ми повідомляли, що друг президента України Володимира Зеленського, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий сьогодні, 7 квітня відзначає свій день народження.

Сьогодні "Лисому" з "Кварталу 95" виповнюється 37 років, у зв'язку з цією подією, ми вирішили нагадати українцям, як він виглядав 20 років тому на початку своєї кар'єри.

Євген Кошовий народився в селищі Ковшарівка в Харківській області 7 квітня 1983 року, але в 1989-му сім'я переїхала в Алчевськ Луганської області.

Нагадаємо, біда трапилася з дочкою Кошового з "Квартал 95"

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