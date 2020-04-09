Відома російська телеведуча Ксенія Собчак вибачилася перед відомим актором Валентином Гафтом, якого випадково поховала

Шоу в соціальних мережах "Обережно, Яма!" знову потрапив у скандал. В цей раз мимовільним винуватцем виявився Олександр Гудков, що був героєм випуску. Під час бесіди він заговорив про смерть відомого артиста. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

«Ми обов'язково повинні страждати і не посміхатися, де не можна. Мені завжди смішно. Насправді, Ваня Ургант він така ж людина. Він не може стримати сміх, коли пише мемориумы, тому що не може себе почувати серйозним в таких ситуаціях. Він колеться постійно. Припустимо, пішов Даф…», — розмірковував зірка.

Собчак теж не знала, що Гафт живий і продовжує радувати шанувальників. Але Собчак не стала мовчати з цього факту і зізналася в цьому промаху, а також попросила вибачення у легенди радянського кіно:

«Вчора у мене сталася істерика сміху. Увечері подзвонив Ваня Ургант з гнівним питанням: «Навіщо ви поховали Гафта і ще спробували взяти мене в спільники?». Що тут сказати? Два дебіла — це сила! Гаразд би Гудков просто б розповів цю драматичну історію, але я ж ще з розумним виглядом поддакиваю. Валентин Йосипович! Спасибі що живий! І прости нас, ідіотів!» — вона написала в особистому блозі.

Раніше ми повідомляли, що російська телеведуча Ксенія Собчак, схоже на те, що вагітна і якщо це так, то її нинішній чоловік Костянтин Богомолов не дарма переживає за неї...

На новому опублікованому в Інсте відео, Ксенія Анатоліївна розповідає про жахи коронавіруса, який охопив буквально весь світ. Так у підпису до кадрів, Собчак відзначила, що об'їздила багато инфекционки, щоб зібрати матеріал для передачі та й взагалі - на карантині вдома не сидить.

Нагадаємо, Богомолов вирішив втекти від Собчак і боляче поплатився, відео розправи

А ще Politeka писала, що Собчак налякала зовнішнім виглядом на ніч дивлячись

Також Politeka повідомляла, що скандальна Собчак у відчаї звернулася до бога



