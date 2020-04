View this post on Instagram

Вчера у меня случилась истерика смеха. Вечером позвонил Ваня Ургант @urgantcom с гневным вопросом : зачем вы похоронили Гафта и еще попытались взять меня в сообщники?))). Что тут сказать? Два дебила -это сила!!! Ладно бы @gudokgudok просто бы рассказал эту драматическую историю,но я же еще с умным видом поддакиваю(сюда не поместилось). Валентин Иосифович! Спасибо что живой! И прости нас,идиотов!🙈😂🙈😂🙈 если еще кто не смотрел -ссылка в профиле! И это только первая часть!!! Йохоу😂