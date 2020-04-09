Известная российская телеведущая Ксения Собчак извинилась перед известным актером Валентином Гафтом, которого случайно похоронила

Шоу в социальных сетях "Осторожно, Собчак!" снова попало в скандал. В этот раз невольным виновником оказался Александр Гудков, что был героем выпуска. Во время беседы он заговорил о смерти известного артиста. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

«Мы обязательно должны страдать и не улыбаться, где нельзя. Мне всегда смешно. На самом деле, Ваня Ургант он такой же человек. Он не может сдержать смех, когда пишет мемориумы, потому что не может себя чувствовать серьезным в таких ситуациях. Он колется постоянно. Допустим, ушел Гаф…», — размышлял звезда.

Собчак тоже не знала, что Гафт жив и продолжает радовать поклонников. Но Собчак не стала молчать по этому факту и призналась в этом промахе, а также попросила прощения у легенды советского кино:

«Вчера у меня случилась истерика смеха. Вечером позвонил Ваня Ургант с гневным вопросом: «Зачем вы похоронили Гафта и еще попытались взять меня в сообщники?». Что тут сказать? Два дебила — это сила! Ладно бы Гудков просто бы рассказал эту драматическую историю, но я же еще с умным видом поддакиваю. Валентин Иосифович! Спасибо что живой! И прости нас, идиотов!» — написала она в личном блоге.

Ранее мы сообщали, что российская телеведущая Ксения Собчак, похоже на то, что беременна и если это так, то ее нынешний супруг Костантин Богомолов не зря переживает за нее...

На новом опубликованном в Инсте видео, Ксения Анатольевна рассказывает об ужасах коронавируса, который охватил буквально весь мир. Так в подписи к кадрам, Собчак отметила, что объездила многие инфекционки, чтобы собрать материал для передачи да и вообще - на карантине дома не сидит.

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