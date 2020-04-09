Відома українська співачка Анна Седокова показала нове фото в Instagram

На фото Седокова позувала в штанях і куртці, а образ доповнила бейсболкою і маскою. Поруч з нею стояв чотирилапий друг - собака. Як стало відомо, йому всього чотири місяці, але розміри вже вражають. На тлі нічого не видно, крім стіни. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли пооставить майже 40 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Звичайно, ви обидва круті ;)", "Красавчик", "Ось це кабан виріс", "блакитноокий Красень", "Приблизно знаю", "Це той маленький щеночек вже такий????", "Який славний песик".

Раніше ми повідомляли, що Знаменита українська співачка Анна Сєдокова здивувала одкровеннями, розповівши про проблеми в особистому житті через карантин.

Не так давно Анна заявила, що у неї з'явилися проблеми в домашнього життя з новим обранцем Янісом Тиммой після тривалого карантину. Зірка зазначила, що в домашньому одязі вона не приваблива і їй навіть довелося створити колекцію домашнього одягу, щоб "освіжити" відносини.

А сьогодні Ганна розповіла, як з-за тривалого карантину вона з Янісом страждає без роботи і звичного укладу життя.

Нагадаємо, Седокова приховала фігуру під вільним костюмом

Також Politeka повідомляла, що Седокова встала на коліна біля ліжка і похвалилася несподіваним талантом

А ще Politeka писала, що скандальна Седокова нарвалася на критику з-за свого вбрання



