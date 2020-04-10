Известная российская актриса Кристина Асмус показала новое фото в Инстаграм

На фото Кристина позировала в лосинах и пиджаке, а образ дополнила оранжевым топом и кроссовками. Волосы и Асмус были собраны в хвост. На первом фото ее сняли в беге, а на втором она уже подняла ногу повыше, чтобы завязать шнурки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"О насущном!!!!

Я понимаю, что также как и прямые эфиры, всех задолбали уже онлайн-курсы по саморазвитию, нравственные марафоны и тренировки в сети, НО!! У меня просто крутейшая младшая сестра Карина - мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике", - написала Кристина.

"Кристина далеко не убегай", "Ну куда же ты", "Молодец сестренка, слушай, вы молодцы обе", "Карина невероятная умница. Если бы не травмы", "Крис, Прелесть!!!Очень нравишься.

Ранее мы сообщали, что российская актриса Кристина Асмус сверкнула идеальным телом в пикантной фотосессии, сделанной в ванной.

"Расскажите мне про прямые эфиры. Вы реально их смотрите? И у кого? Честно, я раньше смотрела, а сейчас их таааааак много, что лучше я ещё одни чипсы открою и обложку книги прочту. Меня вот сейчас постоянно спрашивают, когда я выйду в прямой эфир?",

Напомним, Кристина Асмус после диагноза взмолилась о помощи, актриса в отчаянии

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