Відома українська співачка MARUV показала як змінюється її обличчя після шару макіяжу

Не так давно Анна вирішила змінити свій образ, перетворившись із зухвалої Мальвіни з короткими яскраво-синім волоссям в брюнетку з звичним пекучим відтінком Після цього зірка вирішила записати цілий відеоурок для шанувальників, щоб показати, як правильно наносити макіяж, який вона використовує для образів своїх нових кліпів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Цього разу в Instagram зірка з'явилася в домашньому вигляді - у чорній толстовці з яскравим принтом на грудях і з короткими рівними волоссям. У ролику вона розповіла, що хоче показати полконникам, як робити макіяж, який вона використовувала під час зйомок кліпу SirenSong.

При цьому під час ролика Ганна роздавала поради, мило посміхалася і всіляко коментувала свої дії.

«Відеоурок по макіяжу як у кліпі #SirenSong. Повторіть мейк на собі і викладайте свої макіяжі з хештегом #maruv», - написала Анна під новим постом.

Ось що відповів шанувальники:

«Love💖», «Краса👏коли руки ростуть звідки треба👍🔥», «Не встигаю другий раз запам'ятати фірму тональника,напишіть хто небудь ,ну будь ласка)))))», «🤩🤩🤩🤩ще й моя улюблена Jene Iradale ))», «Всі тебе шалено люблять за те що ти є )», «Ви дуже гарна)))», «В принципі ти і без макіяжу нічо так», «Підведення під пиво».

Також в Instagram на основній сторінці модель представила ролик з перетворенням. На кадрах Корсун позує в піжамі, а також з синіми кісками, які вона додала на волосся.

Анна пофарбувалася на камеру, а після цього стрибнула в ліжко леопардового кольору. MARUV в цей момент змінила одяг на спідницю і блузку в горошок і пішла викидати сміття в сміттєпровід.

Фанати встигли переглянути ролик більше 50 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Головне санитайзером в камеру попшикала - тепер нас ніякий вірус-шмирус не візьме", "Руками взялася за ручку смітники ,а потім посилаючи поцілунок ,торкнула свою оральну зону", "Сині кіски до речі шикарні, дуже тобі йдуть".

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