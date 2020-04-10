Известная украинская певица MARUV показала, как преображается ее лицо после слоя макияжа

Не так давно Анна решила сменить свой образ, превратившись из дерзкой Мальвины с короткими ярко-синими волосами в брюнетку с привычным жгучим оттенком После этого звезда решила записать целый видеоурок для поклонников, чтобы показать, как правильно наносить макияж, который она использует для образов своих новых клипов .Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

В этот раз в Инстаграм звезда предстала в домашнем виде - в черной толстовке с ярким принтом на груди и с короткими ровными волосами. В ролике она рассказала, что хочет показать полконникам, как делать макияж, который она использовала во время съемок клипа SirenSong.

При этом во время ролика Анна раздавала советы, мило улыбалась и всячески комментировала свои дейсвия.

«Видеоурок по макияжу как в клипе #SirenSong. Повторите мэйк на себе и выкладывайте свои макияжи с хэштегом #maruv», - написала Анна под новым постом.

Вот что ответил поклонники:

«Love💖», «Красота👏когда руки растут откуда надо👍🔥», «Не успеваю второй раз запомнить фирму тональника,напишите кто нибудь ,ну пожалуйста)))))», «🤩🤩🤩🤩еще и моя любимая Jene Iradale ))», «Все тебя любят безумно за то что ты есть )», «Вы очень красивая)))», «В принципе ты и без макияжа ничо так», «Подводка под пиво».

Также в Инстаграм на основной странице звезла представила ролик с преображением. На кадрах Корсун позирует в пижаме, а также с синими косичками, которые она добавила на волосы.

Анна покрасилась на камеру, а после этого прыгнула в постель леопардового цвета. MARUV в этот момент сменила одежду на юбку и блузку в горошек и пошла выбрасывать мусор в мусоропровод.

Фанаты успели просмотреть ролик более 50 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Главное санитайзером в камеру попшикала - теперь нас никакой вирус-шмирус не возьмет", "Руками взялась за ручку мусорки ,а потом посылая воздушный поцелуй ,тронула свою оральную зону", "Синие косички кстати шикарные, очень тебе идут".

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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