Відомий український комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", поділився кадрами своїх карантинних буднів

Як передає Politeka.net, зірка опублікував кадри в "сторіз" у своєму Instagram. Зокрема, Кошовий показав, як грає з дітьми і займається городом.

Так, на одному з кадрів комік допомагає п'ятирічній доньці Серафимі збирати конструктор "Лего". Втомлений Євген сидів у позі "лотоса" і напружено розбирався з маленькими детальками. Примітно, що зірка підписав фото "Я так довго не витримаю".

Також Кошовий показав як займається домашнім господарством на городі під час ізоляції. За кадром він повідомив, що "копальный сезон відкрито".

Раніше ми розповідали, Кошовий записав забавний ролик із зверненням до президента Володимира Зеленського. Євген повідомив, що йому дуже важко доводиться на карантині. А саме, знаменитість втомився займатися домашнім навчанням своїх дочок.

"Гірше, ніж вчити уроки самому, це вчити їх зі своєю дитиною вдома на карантині..."🤦‍♂️", - йдеться у підписі до ролика.

Кумедна ситуація вийшла з одним з предметів.

"Що тут незрозумілого в цьому квадратному рівнянні", - поцікавився він. - "Ось це X і ось це Y - що буде?". У відповідь дівчинка здивовано заявила, що це не алгебра, а французька мова.

Також Кошовий обурився тим, що за останній тиждень зробив "домашки" більше, ніж за весь 11-й клас.

"Значить, за той час, поки моя дитина навчилася вирішувати квадратні рівняння, я навчився: плакати без сліз, голосно кричати без звуку і говорити без лайки, бо коли Варя (старша донька, - прим.ред.) не розуміє таких простих речей, Вася, я починаю сумніватися, від мене вона чи ні", - поділився своїми переживаннями Кошовий.

Нагадаємо, не тільки Кравець і Кошовий, а й інші зірки "Квартал 95" теж виявилися не українцями.

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