Відомий український комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", поділився кадрами своїх карантинних буднів
Як передає Politeka.net, зірка опублікував кадри в "сторіз" у своєму Instagram. Зокрема, Кошовий показав, як грає з дітьми і займається городом.
Так, на одному з кадрів комік допомагає п'ятирічній доньці Серафимі збирати конструктор "Лего". Втомлений Євген сидів у позі "лотоса" і напружено розбирався з маленькими детальками. Примітно, що зірка підписав фото "Я так довго не витримаю".
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Раніше ми розповідали, Кошовий записав забавний ролик із зверненням до президента Володимира Зеленського. Євген повідомив, що йому дуже важко доводиться на карантині. А саме, знаменитість втомився займатися домашнім навчанням своїх дочок.
"Гірше, ніж вчити уроки самому, це вчити їх зі своєю дитиною вдома на карантині..."🤦♂️", - йдеться у підписі до ролика.
Кумедна ситуація вийшла з одним з предметів.
"Що тут незрозумілого в цьому квадратному рівнянні", - поцікавився він. - "Ось це X і ось це Y - що буде?". У відповідь дівчинка здивовано заявила, що це не алгебра, а французька мова.
Також Кошовий обурився тим, що за останній тиждень зробив "домашки" більше, ніж за весь 11-й клас.
"Значить, за той час, поки моя дитина навчилася вирішувати квадратні рівняння, я навчився: плакати без сліз, голосно кричати без звуку і говорити без лайки, бо коли Варя (старша донька, - прим.ред.) не розуміє таких простих речей, Вася, я починаю сумніватися, від мене вона чи ні", - поділився своїми переживаннями Кошовий.
Нагадаємо, не тільки Кравець і Кошовий, а й інші зірки "Квартал 95" теж виявилися не українцями.
Також Politeka писала, що Кошовий і Кравець з "Квартал 95" виявилися не українцями, спливла правда.