37-річна українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, налякала зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких постала в ліжку - захворівшою та втомленою. Сєдокова зняла руку з крапельницею крупним планом і пояснила, що з нею відбувається.

"Ей, кропив'янка, йди, будь ласка. Ми ж начебто домовилися, а ти знову", - підписала кадри Сєдокова. Кропив'янка відноситься до шкірних захворювань та проявляється появою червоних плям і набряків.

Незважаючи на те, що Ані погано, артистка вирішила зібратися з силами і провести запланований ефір:

"Вона повернулася... Бачите, яка я "красива", - говорить в кадрі Сєдокова. - Але ефір все одно відбудеться сьогодні, ми будемо допомагати цуценятам з притулку... Тому я зараз переодягнуся, накрашусь і зустрічаємося в ефірі. А ви робіть скріни - можливо, хтось сьогодні знайде свою собаку".

До речі про домашніх улюбленців, раніше співачка ділилася у соцмережі кадрами своєї собаки, вірніше чотиримісячним щеням, який вже зараз величиною з теля. Співачка сіла поряд з песиком і доторкнулась рукою до величезної морди.

"Красунчик", "Ось це кабан виріс", "блакитноокий Красень", "Це те маленьке щеня вже таке????", "Який славний песик", - писали в коментарях.

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"Я вмію шити з дитинства. Пам'ятаю мамину швейну машинку на кухонному столі і як я до неї з 8 років вже підібралася. Саме тоді я почала мріяти про свій бренд", - зізналася співачка.

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