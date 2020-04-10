Соліст культової радянської групи розповів про стосунки з Аллою Пугачовою

Леонід Борткевич, який був солістом знаменитої радянської групи "Пісняри" поділився одкровенням у шоу "Доля людини".

Колектив отримав величезне визнання після конкурсу в Каннах, у музикантів почалася активна гастрольна діяльність. В одну з таких поїздок вони вирушили разом із Примадонною і навіть акомпанували, оскільки її музиканти були невиїзними.

Як раз тоді Борткевич і зблизився з Пугачовою.

"Я був один в залі, і я почув, як вона репетирує. Вона, здається, "Не зрікаються, кохаючи" співала", – розповів музикант

Він був вражений акторською грою Примадонни. Соліст «Піснярів» зважився підійти до співачки і запитати, як їй вдається так заворожено співати навіть у порожній аудиторії.

"Ти знаєш, любий, якщо в серці нічого немає, то нічого й не буде. Це все треба відчувати серцем", – сказала вона.

Багато приписували роман Аллі Пугачовій і Леоніду Борткевичу. Він вирішив розставити в даному питанні всі крапки.

"Так, ми стали друзями. Тобто творчими друзями", – уточнив лідер групи "Пісняри".

Борткевич з теплом згадує стосунки з Аллою Борисівною. Він був у захваті від таланту співачки і з задоволенням підтримував спілкування.

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