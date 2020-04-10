Голлівудська актриса Анджеліна Джолі написала важливе звернення, що стосується дітей

Цей лист був опублікований в журналі Time і відразу ж розлетівся по мережі, пише Рoliteka.net.

В тексті Джолі нагадує, що існують неблагополучні сім'ї, і закликала звернути увагу на дітей.

Зараз у багатьох країнах введений особливий режим через високу захворюваність новим китайським вірусом. Дорослі і діти залишаються в самоізоляції, і саме це може зіграти на руку абьюзерам. Останні завжди роблять так, щоб жертви були відокремлені від рідних і друзів.

Таким чином, режим самоізоляції сприятиме розвитку психологічних травм і страждань дітей в сім'ях психопатів.

Діти не можуть втекти і сховатися, а також отримати допомогу від інших людей. На думку Джолі, саме школи були важливим щитом, який забезпечував захист таким дітлахам.

"В умовах ізоляції дорослі люди будуть звертати менше уваги на їх ситуацію. Адже у випадках жорстокого поводження з дітьми в Службу захисту дітей найчастіше телефонують треті сторони, такі як вчителі, інструктори, координатори позашкільних програм і тренери", - написала зірка.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі помстилася Бреду Пітту за нові відносини з колегою по майданчику. Такі чутки з'явилися нещодавно.

У мережі вважають, що голлівудська актриса закрутила роман з актором Колліном Фарреллом, з яким вони познайомилися на зйомках фільму «Олександр».

Примітно, що у фільмі Джолі зіграла роль не коханої Фаррелла, а його мами.

Раніше повідомлялося, що 18-річний син Анджеліни Джолі, Меддокс, повернувся в США і це принесло велику радість його матері.

Раніше вона неодноразово зізнавалася в інтерв'ю, що плакала через розлуку з сином і сильно переживала.

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