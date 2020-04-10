Онука російського актора Михайла Боярського Катерина похвалилася захоплюючим видом

Як повідомляє Politeka.net, свіже фото з'явилося на її сторінці Instagram.

Як і багато росіян, дівчина змушена проводити вільний час на карантині. На щастя, у неї є можливість подихати свіжим повітрям. На новій фотографії Катерина Боярська позує на балконі, з якого відкривається красиві вид на місто. В описі красуня попросила користувачів розповісти, де вони живуть.

Тим часом, сама Катерина Боярська показує прекрасну форму. Вона спокусливо сперлася на поруччя балкона, вигнувши спину, і смикає волосся. У такій позі груди шостого розміру помітно видається вперед, ледь утримуючись в тісно топіку. Чорні шкіряні легінси підкреслюють струнку фігуру Боярської та її круті стегна.

Користувачі соціальної мережі висловили Катерині своє захоплення в коментарях:

"Мила ніжна дівчинка 💕"; "Чітка🙌🙌"; "Фігура просто супер".

Раніше Катерина Боярська показала, як розважається під час карантину в сториз. Дівчина буквально "сходить з розуму" в танці, при цьому вигідно підкреслюючи свої об'ємні жіночі принади з допомогою рухів тіла і у відвертому вбранні.

У ролику вона танцює під під пісню, в якій згадуються "дикуни", та що там - Катя сама стрибала і звивалася на камеру, як маленька дикунка, одягнена в короткий топ і облягаючі, ймовірно, штани. По ходу справи фігуриста красуня будувала забавні пики на камеру.

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