41-річна українська співачка Оля Полякова поскаржилася на складнощі у вихованні старшої дочки Маші, якій нещодавно виповнилося 15

Як передає Politeka.net, Оля розговорилася під час прямого ефіру в Instagram, коли вела бесіду з іншою співачкою Анною Сєдоковою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

За словами Полякової, через карантин пристрасті розпалюються. Дійшло до того, що Маша її обізвала і втекла з дому. Потім, звичайно, школярка повернулася і повною мірою відчула "гнів" матері.

«Ми закриті в чотирьох стінах з купою дітей. Та ми взагалі повинні убухіватися і валятися під столом, - заявила Оля, додавши історію про неслухняну Машу, яку покарала. - Вона закрилася нагорі, тому що вона вчора втекла з дому десь на квадроциклі і обізвала маму поганим словом. Тому я забрала у неї всі гаджети і закрила її в кімнаті. І вона там сидить».

Раніше ми повідомляли, Маша Полякова збентежила скандальним фото, на якому з'явилася оголеною і прикритою лише подушкою. До речі, зараз серед артистів пішла мода на кадри з подушками замість одягу, і Маша, мабуть, вирішила не відставати від тренду, ризикнувши опинитися посміховиськом.

«Мій лук на карантин», - написала дівчинка і тут же отримала реакцію користувачів: «Думаю, треба випускати цілу колекцію таких😂», «Плагіат», «Мама телефон все-таки віддала👌», «Чудово😻😍😻», «Невдала копія Ані Лорак», «Красиво🤤❤️😍».

Також ми розповідали, до цього Маша здивувала "пацанським" образом. Вона постала в світлих рваних джинсах і оверсайз-толстовці з принтом. Масивний ланцюг на шиї і трендовий капелюх завершили образ.

Нагадаємо, юна дочка Полякова показала "звірине" особа

Як повідомляла Politeka, дочка Полякової в крихітному бікіні показала, ніж її обдарувала мати-природа.

Також Politeka писала, що дочка Полякової в прозорій сукні розповіла про головне секреті.