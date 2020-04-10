Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася розвагами з сином в домашньому вигляді

Не так давно Анна заявила, що вона дуже втомилася на карантині, на якому перебуває разом зі своїми дітьми і новим коханим Янісом. Зірка зазначила, що всі ідеї, чим зайнятися, швидко вичерпалися, але їй в першу чергу треба чимось зайняти саму молодшу дитину - Гектора, пише Рoliteka.net.

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Самая актуальная проблема, с которой сталкиваются сейчас многие родители - чем развлечь ребёнка на карантине. Я сейчас покажу вам классную игру от нас с Гектором. Кажется, теперь это наша традиция. Главное правило в ней - просто нужно отсканировать QR код на упаковке и сделать ваше домашнее времяпровождение не только интересным, но и по-настоящему вкусным. Каждое утро, когда Гектор просыпается, он прячет свои конфеты и игрушки, и мы ищем шоколадные пасхальные яйца по всему дому, превращая это в настоящую охоту. Победитель получает весь шоколад 🍫 Milka, но не переживайте за Гектора, он съедает всего одну маленькую шоколадку. Переживайте за меня, ведь все остальное достаётся мне 😂 Так же, по конфетам можно научиться счету. Все найденые яички мы считаем вместе и выбираем победителя. Весёлая игра. И с MIlka их можно придумать ещё сотни. MIlka даже запустили интерактивный портал https://promo.milkaeaster.ru, где есть игры с дополненной реальностью. Заходите на @milka_russia и забирайте первое Пасхальное яйцо по ссылке в профиле!

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 За словами Ганни, найактуальніша проблема, з якою стикаються багато батьків - чим розважити дитину на карантині. З цього приводу артистка вирішила показати невелику гру від з Гектором.

«Здається, тепер це наша традиція. Головне правило в ній - просто потрібно відсканувати QR-код на упаковці і зробити ваше домашнє проведення часу не тільки цікавим, але і по-справжньому смачним.

щоранку, коли Гектор прокидається, він ховає свої цукерки та іграшки, і ми шукаємо шоколадні пасхальні яйця по всьому будинку, перетворюючи це на справжнє полювання. Переможець отримує весь шоколад, але не переживайте за Гектора, він з'їдає всього одну маленьку шоколадку. Переживайте за мене, адже все інше дістається мені 😂

Так само, по цукеркам можна навчитися рахунку. Всі знайдені яєчка ми вважаємо разом і вибираємо переможця. Весела гра!», - розповіла Ганна під постом.

Раніше Анна заявила, що створює програму для власного шоу, про яке мріяла багато років. Кілька годин тому співачка вирішила представити невеликий уривок з інтерв'ю, знятого в рамках шоу, але нарвалася на серйозну критику в мережі.

Зірка вирішила розповісти подробиці свого першого інтерв'ю і здивувати стильним чином – короткий топ, ледь прикриває груди артистки не залишився непоміченим шанувальниками. Також користувачі не дотримали і досить жорстких слів на адресу Анни.

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