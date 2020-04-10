38-річна українська співачка Віра Брежнєва, колишня учасниця групи "ВІА Гра", порадувала фанатів шалено красивими кадрами

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, які були зроблені ще в грудні минулого року для березневого номера відомого журналу.

Віра збентежила відвертими знімками. На деяких з них вони постала без нижньої білизни, з накинутою на плечі джинсовою курткою. Зірка безцеремонно блиснула плічками, зухвало дивлячись прямо в об'єктив.

На іншому фото Брежнєва позувала, розкинувшись у спокусливій позі в короткому топі і широких штанях з легкої тканини. Співачка похвалилася плоским животиком і пограла на камеру всім своїм жіночим шармом.

Крім того, зухвала Віра з легкою посмішкою на обличчі засвітила притягальну зону декольте на третьому фото, змусивши шанувальників червоніти.

"Трохи краси з березневого @cosmopolitan_russia 🤎 Який знімали ще в грудні 🙈 Хто читав?) яке фото найбільше сподобалося?))", - підписала знімки співачка.

За годину пост знаменитості зібрав майже 50 000 "лайків". Фанати вмить кинулися обговорювати знімки, засипавши артистку компліментами:

"Шикарні фотографії 😍"

"Бомба се*са граната пристрасті"

"Віра, Ви приголомшлива!!!"

"Яка ви красива😍"

"Як брутально жіночно"

"Багато краси )))😻"

"Віра! Екстаз! З очей пішли сердечка)))"

Раніше ми повідомляли, Брежнєва поскаржилася на виниклі через карантин проблеми в кар'єрі. Зокрема, їй довелося перенести своє нове шоу Vэлемент, яке повинно було відбутися 25 квітня. При чому зірка "псіханула" й перенесла на цілий рік.

Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше: "Це дичину".

Як повідомляла Politeka, дочка Брежнєвої в короткому топі побешкетувала з подругою і вразила природною красою.

Також Politeka писала, що Брежнєва показала, як спокушає Меладзе будинку: "Пощастило ж мужику".