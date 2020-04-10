38-річна українська співачка Віра Брежнєва, колишня учасниця групи "ВІА Гра", порадувала фанатів шалено красивими кадрами
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, які були зроблені ще в грудні минулого року для березневого номера відомого журналу.
Віра збентежила відвертими знімками. На деяких з них вони постала без нижньої білизни, з накинутою на плечі джинсовою курткою. Зірка безцеремонно блиснула плічками, зухвало дивлячись прямо в об'єктив.
На іншому фото Брежнєва позувала, розкинувшись у спокусливій позі в короткому топі і широких штанях з легкої тканини. Співачка похвалилася плоским животиком і пограла на камеру всім своїм жіночим шармом.
Крім того, зухвала Віра з легкою посмішкою на обличчі засвітила притягальну зону декольте на третьому фото, змусивши шанувальників червоніти.
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"Трохи краси з березневого @cosmopolitan_russia 🤎 Який знімали ще в грудні 🙈 Хто читав?) яке фото найбільше сподобалося?))", - підписала знімки співачка.
За годину пост знаменитості зібрав майже 50 000 "лайків". Фанати вмить кинулися обговорювати знімки, засипавши артистку компліментами:
"Шикарні фотографії 😍"
"Бомба се*са граната пристрасті"
"Віра, Ви приголомшлива!!!"
"Яка ви красива😍"
"Як брутально жіночно"
"Багато краси )))😻"
"Віра! Екстаз! З очей пішли сердечка)))"
Раніше ми повідомляли, Брежнєва поскаржилася на виниклі через карантин проблеми в кар'єрі. Зокрема, їй довелося перенести своє нове шоу Vэлемент, яке повинно було відбутися 25 квітня. При чому зірка "псіханула" й перенесла на цілий рік.
Нагадаємо, Віра Брежнєва і Дорофєєва "зарубились" і з'ясували, хто крутіше і красивіше: "Це дичину".
Як повідомляла Politeka, дочка Брежнєвої в короткому топі побешкетувала з подругою і вразила природною красою.
Також Politeka писала, що Брежнєва показала, як спокушає Меладзе будинку: "Пощастило ж мужику".