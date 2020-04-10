Прийомна дочка продюсера Потапа Горова Наталія блиснула розкішним тілом під час ігрищ з подругою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку її подруги в TikTok.
«Коли ти думаєш, що сексуально виглядаєш», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімках Горова з подругою виконують запальний танець. Дівчина в шортах-велосипедках тілесного кольору, які підкреслюють її пишні форми.
@uniquecorrn
when you think you look sexy @natashkagorovaya ##rec ##recommendations ##річок ##рекомендації ##tiktochallenge ##tiktoktopПопулярні новини зараз♬ Savage but a dad remix - koofwipПоказати ще
"Закуповуйтеся продуктами і ліками": влада терміново звернулася до українців, вводиться новий режим
Скандальна Бузова в лосинах і домашніх капцях стала посміховиськом: "Олька, досить!"
Расторгуєв гнівно висловився про українців: "Вони що, тупі?"
"Про це вони мріяли віками": Ярмольник розмріявся провернути "кримський" сценарій по всій Україні
Уточнимо, що шанувальники зірки ніяк не прокоментували кадри з танцями зірок, хоча і активно дивилися їх.
До цього ми писали, що Наталя Горова, прийомна дочка українського продюсера Потапа і рідна – продюсера Ірини Горової всерйоз зайнялася підготовкою свого тіла до літа.
Дівчина нерідко розміщує в своєму Instagram знімки відвертого характеру. На цей раз вона показала фото іншого стилю.
У сториз Наташа Горова показала фото в оточенні спітнілих чоловіків. По всій видимості, кадр зробили в залі після завершення тренування.
Заняття було инстенсивным, про що свідчить втомлений і розпатланий вигляд дочки Потапа, а також підпис: «Було тяжко».
Також на фото неможливо не помітити виступили м'язи на ногах Горовий.
Для тренування вона вибрала обтягуючі лосини сіро-синього кольору і чорну вільну спортивну кофту. Короткі рожеві волосся зібрала ззаду.
По всій видимості, з нею позували її тренера по залу.
Нагадаємо, дочка Потапа без одягу і сорому показала себе в ліжку
А ще Politeka писала, що дочка Потапа забула про одяг і показала справжню себе
Також Politeka повідомляла, що дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику