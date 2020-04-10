Відомий український тренер, дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Андрій Хомицький влаштував небувале видовище, запросивши хореографа і суддю шоу талантів Влада Яму приєднатися до нього

Красені змагалися у фізичній підготовці в прямому ефірі, задаючи один одному каверзні питання. Відео вже опубліковано на YouTube-каналі Хомицького, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кону стояла не просто перемога, а головна гордість двох знаменитих бороданів - їх борода. Переможений повинен був у прямому ефірі збрити з лиця всю рослинність.

Примітно, що, почувши умови, Яма благав, щоб, у разі чого, йому залишили хоча б вуса.

"Давай голити бороду, але залишити вуса хоча б на добу", - розсміявшись, попросив хореограф.

Вправи потрібно було робити за певний час, той, хто програв, додатково присідає 10 разів. Крім того, після кожної вправи, хлопці задавали один одному по одному питанню і давали три варіанти відповідей - опонент повинен був вгадати правильний.

Зокрема, одним з питань Ями було таке: "Батьки хотіли назвати: Коля, Наташа, Хосе Ігнасіо".

Хомицький цілком логічно припустив, що Влад міг би виявитися Колею, але ні. Справа в тому, що батьки танцюриста чекали дівчинку, тому готувалися назвати новонародженого Наталкою і навіть закупили ляльки.

У результаті, обидва красені зіграли в нічию, так що бороди залишилися при них.

Раніше ми повідомляли, Яма насмішив мережу фото, де нібито займається на дерев'яному тренажері. Танцюрист розташувався на лаві для жиму лежачи, схопившись за штангу і надувши щоки від напруги.

"Мужик 👍"; "Наші хореографи настільки суворі))"; "Без памперса, більше так не роби. Можуть бути погані наслідки;)))", - коментували користувачі.

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