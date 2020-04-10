Співачка Санта Дімопулос, яка є колишньою учасницею групи «ВІА-Гра», показала розкішне тіло в наряді з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Самоізоляція. Ми самі собі косметологи, тренера, кухарі, майстри манікюру і т. д😅 Тут важливе правило – не нашкодь», - йдеться в повідомленні.

Далі Дімопулос розповідає, як доглядає за своєю шкірою, а також чого не слід робити, щоб вона не постраждала. Пост зірка супроводжувала знімком у вбранні з вирізом, демонструючи розкішні форми.

«Неземна», «ідеальна», «ти просто богиня», «неймовірна! Люблю тебе!», «дуже красива», «ви шикарна», «божественний вигляд», - пишуть вони.

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На фото Санта позує в сукні в горошок, швидше за все, під ним білизни немає. Образ Дімопулос доповнила розпущеним пишним волоссям. Співачка сіла боком і трохи підняла ноги. Кадр вийшов дуже цікавим і привабливим.

"Карантин – це не тільки важлива міра запобігання поширення коронавіруса, а ще й непогана перевірка на людяність і взаємодопомога. Максимально ізолювавшись, зараз саме час об'єднатися, щоб допомогти тим, кому по-справжньому складно", - написала Санта.

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