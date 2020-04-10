Українська балерина Катерина Кухар, яка була суддею на проекті «Танці з зірками», порадувала шанувальників знімком в ідеальній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани...» - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Кухар позує в сукні «в підлогу» і з елегантним вирізом. Вбрання підкреслює фігуру зірки, на що звернули увагу і її прихильники.

«Це космос», «Це не сукня, а естетичної оргазм», «ви дуже гарна», «Вау! Дуже красива 😍😍😍❤️», «Шедевральний вбрання! 👏😊», «Чудова, сама елегантність», «Незвичайна жінка», «Сама ніжність», - пишуть вони.

До цього ми писали, що зірка шоу "Танці з зірками" балерина Катерина Кухар і її чоловік, також артист балету, Олександр Стоянов показали, як ніжаться в сонячних променях і обіймах один одного.

З-за спалаху коронавирусной інфекції COVID-19, як відомо, в Україні введено карантин. Багато знаменитостей відхилилися від своїх звичних щільних графіків, гастролей зокрема і, зрозуміло, особистих поїздок і перельотів куди-небудь - майже всі відпочивають вдома. Так зіркова пара Кухар і Стоянов вирішили показати, мабуть, на власному прикладі і з допомогою пісні, що сумувати нікому не варто і сподіватися треба тільки на краще.

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої переваги в одних пір'ї, Остапчук не стримався: "Просто бомба".

А ще Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве в прозорій сукні: "Запальна".

Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар оголила плечі: "Ого, які великі".