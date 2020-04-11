Українська телеведуча Катя Осадча поділилася домашнім фото з карантину
Як передає Politeka.net, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Вечір п'ятниці будинку? У кого які розваги? :)", - поцікавилася вона в підписі до посту.
На кадрі вона з'явилася в білій футболці з принтом. А в якості головного убору вона вибрала корону.
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Такий знімок викликав неоднозначну реакцію її підписників. Деякі образ телеведучої оцінили, але були й ті, яких обурило її питання.
"Я жалкую, що одні жирують, а інші виживають", "Корона вірус?", "Коли у людей немає коштів для існування пропонувати якусь дурницю. Це просто піп*ц", " Думаю як вижити без роботи і без грошей", "Королева!!! Полякова знає?", "Королева", "Хоч як-то час з улюбленими скоротаем", - передплатники писали телеведучої.
Раніше Осадча порадувала шанувальників новими фото без макіяжу. Артистка з'явилася в білій футболці і чорно-білих штанях. Катя зробила хвостик, затягнувши волосся назад.
Вона посміхалася, і виглядала свіжо, попри те, що на ній практично не було макіяжу.
Нагадаємо, що Катя Осадча виставила в довгому розрізі свою гідність: "Краще не знайти".
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