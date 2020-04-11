Українська телеведуча Катя Осадча поділилася домашнім фото з карантину

Як передає Politeka.net, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



"Вечір п'ятниці будинку? У кого які розваги? :)", - поцікавилася вона в підписі до посту.

На кадрі вона з'явилася в білій футболці з принтом. А в якості головного убору вона вибрала корону.

Такий знімок викликав неоднозначну реакцію її підписників. Деякі образ телеведучої оцінили, але були й ті, яких обурило її питання.

"Я жалкую, що одні жирують, а інші виживають", "Корона вірус?", "Коли у людей немає коштів для існування пропонувати якусь дурницю. Це просто піп*ц", " Думаю як вижити без роботи і без грошей", "Королева!!! Полякова знає?", "Королева", "Хоч як-то час з улюбленими скоротаем", - передплатники писали телеведучої.

Раніше Осадча порадувала шанувальників новими фото без макіяжу. Артистка з'явилася в білій футболці і чорно-білих штанях. Катя зробила хвостик, затягнувши волосся назад.

Вона посміхалася, і виглядала свіжо, попри те, що на ній практично не було макіяжу.

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