Учасниця групи «Неангели» Слава Камінська разом з донькою приєдналася до пікантному челленджу

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новим знімком на своїй сторінці Instagram.

Після введення карантину Слава вирішила залишитися вдома зі своїми дітьми і дотримуватися разом з ними режим ізоляції.

Проте навіть під час карантину артистка всіляко намагається бути в центрі уваги і не відставати від модних трендів. На цей раз вона взяла участь у так званому "Pillow challenge", а компанію їй склала її дочка.

На знімку Камінська в одних ботфортах прикрила принади звичайної подушкою, яку закріпила поясом на талії (саме в цьому і полягає суть челлендж). Її малятко зробила точно також, при цьому одягнувши, по всій видимості, мамині туфлі нюдового відтінку.

«Челенджи — це побочка популярності😂», - підписала знімок виконавиця.

Новий модний лук дуже сподобався шанувальникам. Вони відзначили, що дівчата виглядають просто неперевершено.

«Дуже, дуже красиві, стильні, гламурні!😘🍒», «Крутий лук», «Симпатюльки»,, - пишуть в мережі.

Раніше у челенджі взяли участь і інші знаменитості, у тому числі дочка української співачки Ольги Полякової - Марія. Перебуваючи разом з батьками на карантині, дівчинка вирішила показати, як розважається з подушкою замість одягу. зробила забавне селфи в дзеркалі, позуючи з подушкою, прив'язаною ременем до її тіла, а також взула туфлі на високому каблуці. Причому позувала Маша, схоже, без нижньої білизни.

«Мій лук на карантин», - лаконічно підписала Маша під новим знімком. Варто відзначити, що не всі користувачі позитивно оцінили її образ. Один з коментаторів зазначив, що в такому "вбранні" Марія Полякова виглядає, як "невдала копія Ані Лорак".

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