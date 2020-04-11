Відома співачка і колишня солістка ВІА Гра Санта Дімопулос провела спільну онлайн-тренування з фітнес тренером Насті Каменських Андрієм Хомицьким
Як передає Politeka.net, відповідну запис опублікував тренер на своєму Youtube-каналу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Зазначимо, що прямі ефіри в Instagram стали набирати популярність під час карантину. Багато зірок, в зв'язку з відсутностю можливості виходити з дому, почали проводити онлайн-конференсії з іншими.
Так, відомий тренер і спортсмен Андрій Хомицький та співачка Санта Дімопулос провели тренування в прямому ефірі.
Хоч співачці і довелося попітніти, але всі вправи тренера вона виконала бездоганно.
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Спортивний батл тривав майже годину, і в результаті вони обидва залишилися задоволені роботою.
"Я і не думав, що Санта Дімопулос на таке здатна!", - захопився тренер фізичною підготовкою співачки у підписі до відео.
Зазначимо, що за плечима у Санти чимало досягнень. Вона стала чемпіонкою світу з фітнесу, завоювала титул «Міс Україна Всесвіт-2006», встигла взяти участь у проекті «Фабрика зірок – 3», а також співала в групі «ВІА-Гра».
З ранніх років вона виявляла дивовижну пластику і чудово танцювала. А от тренер Насті Каменських і Потапа Андрій Хомицький — досить часто мотивує своїх фоловерів різними вправами.
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