І не вона одна влаштувала таке шоу

Популярна українська співачка Злата Огневич взяла участь у популярному челенджі, де потрібно робити наряд з подушки

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. На фото Злата стоїть роздягнена, прикриваючись лише подушкою, яку вона підвязала широким поясом від відомого бренду. Образ Огневич вирішила доповнити капелюшком.

«Часу дарма не втрачаю)) Дівчата, приєднуйтесь», - написала Огневич.

За п'ять годин фото співачки зібрало понад 6 тисяч лайків. Шанувальники хвалять зірку за сміливість.

«Чекаємо на фото ззаду», «Топчик», «Як все просто і студії не потрібно», «Красива і солодка», «Креативненько», «Класна подушка», «Ваааау», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що в цьому челенджі взяли участь вже багато зірок. Опублікували свої фото в подушках співачка Слава Камінська і гімнастка Анна Різатдінова. Співачка Наташа Корольова теж не пройшла повз виклик.

А ось український телеведучий Володимир Остапчук підійшов до челленджу з фантазією і зробив сукню з ковдри.

Раніше ми писали, що Злата Огневич спробувала себе у ролі вчительки. Вона позувала у світлому жакеті і спідниці за вчительським столом, на якому стоять пляшки з рідинами і обладнання для проведення хімічних дослідів.

Нагадаємо, що грайлива Злата Огневич похвалилася ідеальним тілом в крихітному топі: "Дівчина на мільйон".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич без ліфчика посвітила пікантними місцями на вулиці: "Солодке покарання".

Також Politeka писала, що Злата Огневич обплутала свої красиві форми ланцюгами: "щось неймовірне".