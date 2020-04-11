Слова з пісні актуальні як ніколи!

Український співак Віталій Козловський вирішив на карантині мотивувати всіх займатися спортом і стежити за фігурою

На своїй сторінці в Instagram він опублікував знімок, на якому позує з голим торсом, передає Politeka.net.

Співак демонструє кубики преса і накачані м'язи, напівсидячи в старому облізлому кріслі. На ньому – темно-сині джинси, білі кросівки і сонцезахисні окуляри.

Як підпис до світлини артист використовував слова з пісні, зокрема «Так хочеться зірвати з себе Всі маски і сумніви і щодня Вдихати любов Бути самим собою».

Шанувальники оцінили публікацію, написавши, що так само мріють про те, щоб знову вільно ходити вулицями і радіти життю, але декому дуже не сподобалося крісло на знімку.

«О Боги‼️зупинись 🌸», «Крісло жах просто!((», «З таким торсом 👌 зірвати з себе маску і т. д.😉», «Зараз ці рядки як ніколи актуальні! Віталік, дякую за творчість!!!», «Дельту прокачати, і буде клас...», «Красиво🙌🤗💞», «Актуальна пісня на сьогодні, особливо про маски))», «Просто шикарний», – пишуть користувачі.

Віталій Козловський відомий не тільки своїми піснями, але і бурхливим особистим життям. В одному з інтерв'ю він зізнався, що його першим захопленням стала однокласниця в початковій школі. У випускному класі з дівчиною пов'язував спільний інтерес до музики. Однак розвитку відносин завадила ревнощі.

Наступна любов залишилася без відповіді. Молоді люди співали в одному хорі, але дівчина не відповідала взаємністю.

У 2016-му шанувальники отримали підтвердження, що їх кумир зустрічається з учасницею шоу «Холостяк» і зіркою «Плейбоя» Раміною Есхакзай. Дівчина знялася у відвертому кліпі співака «Відпускаю на».

Через рік Віталій зробив коханій пропозицію, весілля запланували на серпень. Співак присвятив новому захопленню кліп «Моє бажання».

Але щастя виявилося недовгим: восени 2017-го Раміна на сторінці в соцмережі повідомила, що пара взяла паузу у стосунках, весілля скасовується за її ініціативою. Пізніше колишня наречена заявила, що не бачить майбутнього поруч з людиною, яка вдає з себе жертву, і взагалі заміж не хотіла.

Нагадаємо, Козловський не побачив агресії з боку росіян.

Як повідомляла Politeka, Козловському набридло мовчати, співак розкрив правду про свою орієнтацію.

Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Раміни.