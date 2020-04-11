Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала нове фото в Instagram

На фото Сопонару позує навпроти дзеркала в чорному топі і коротких шортиках або чомусь подібному. Волосся Ірина вирішила не збирати в хвіст в цей раз. На тлі можна побачити ліжко,. а над нею картину. Знімала себе актриса на телефон, роблячи селфи. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Треба звикнути до того, що звикнути до цього не можна...", - написала Сопонару.

Фанати встигли поставити більше 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ти тут без макіяжу?", "Іра, супер", "Напевно тільки з ліжечка? Доброго ранку", "Чому без маски", "Милашка", "Красиве фото і ви просто красуня. Будьте здорові і живіть щасливо".

Повідомлялося, що зірка «Жіночого кварталу» Ірина Сопонару продовжує радувати своїх шанувальників кумедними відео в невеселий період ізоляції. Нове відео вийшло ще більш смішним.

Так, нещодавно Ірина опублікувала запис, на якому вона нібито ридає з-за того, що у неї закінчився туалетний папір, і каже, що «немає нічого гірше».

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