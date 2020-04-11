Співачка запрошує всіх на зустріч

Українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Москві, поділилася новим знімком в мережі

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості

Як відомо, епідемія підступного вірусу змусила скасувати концерти зірок шоу-бізнесу всіх без винятку.

Але незважаючи на всі збитки виконавці не опускають руки і розробляють можливість нагадати про себе.

Одні влаштовують онлайн концерти, на яких розважають шанувальників, а інші виходять у прямий ефір, щоб відповісти на всі запитання фоловерів.

Українська співачка Ані Лорак вибрала другий варіант. Сьогодні на її сторінці в Instagram з'явилося нове фото, на якому співачка запрошує всіх шанувальників на онлайн-зустріч.

«Ви так просили і чекали! 🙌🏻

Завтра ⏰ в 16:00 зустрічаємося в прямому ефірі Instagram!

Пропонуйте теми, задавайте питання в коментарях, на найпопулярніші відповім прямо під час ефіру.

Поспілкуємося? 😉», - написала Кароліна.

В коментарях шанувальники попросила Кароліну показати молодого коханця Єгора Гліба, а також записати дует з Сергієм Лазарєвим.

«Покажи Єгора», «Як скоро ми зможемо почути дует з Сергієм Лазарєвим» «Залишилося дожити до завтра😅», «Нарешті ми дочекалися😍😍😍», «Коли на батьківщину?», «ми прямо в ефірі задамо питання?», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, Ані Лорак радикально змінила імідж.

На фото Лорак стоїть у спокусливій костюмі, що нагадує чи то наряд східної красуні, то костюм принцеси Леї з «Зоряних воєн».

На співачці надітий бюстгальтер, обшитий стразами, масивне кольє і сережки, а голову зірки прикрашає незвичайну прикрасу з дорогоцінних каменів.

Нагадаємо, роздягнена Лорак прикрилася пелюстками під час весняній фотосесії

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