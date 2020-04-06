Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в Москве, поделилась яркими кадрами с фотосессии
Новые фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимках Лорак в роскошном коротком платье с большими волонами на плечах стоит на фоне стены. Певица надела ботфорты, которые идеально подходят к экстремальному мини. Образ звезда дополнила шляпкой. Артистка кокетливо прикрыла лицо руками.
«Мы и только Мы формируем свои мысли, которые превращаются в поступки. Какие мысли, такие и поступки. Управляйте своим разумом сами! Это Ваша жизнь!», - написала Лорак под постом.
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За три часа пост артистки собрал более 45 тысяч лайков. Поддержали артистку лайком Игорь Николаев и Анна Семенович.
«Умница, красавица, необыкновенно талантлива! Я всегда восхищаюсь вами! Обожаю вас!», «Нереально красивая», «Вы невероятная! Ваши слова очень в нужное время», «Прекрасна. Здоровья вам», «И как всегда очень нужные слова в самый подходящий момент», «Ох какая женщина», «Бомбезные фото», - пишут пользователи сети.
Как известно, после развода Ани Лорак начала встречаться с 27-летним саунд-продюсером Егором Глебом, бывшим мужем певицы Татьяны Решетняк. В этих отношениях Лорак буквально расцвела и стала выглядеть намного свежее и моложе.
Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева: "Сбережет его сердце и...".
Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале: "Скоро будут одни кости торчать".
Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото: «Соскучилась».