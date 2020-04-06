Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в Москве, поделилась яркими кадрами с фотосессии

Новые фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимках Лорак в роскошном коротком платье с большими волонами на плечах стоит на фоне стены. Певица надела ботфорты, которые идеально подходят к экстремальному мини. Образ звезда дополнила шляпкой. Артистка кокетливо прикрыла лицо руками.

«Мы и только Мы формируем свои мысли, которые превращаются в поступки. Какие мысли, такие и поступки. Управляйте своим разумом сами! Это Ваша жизнь!», - написала Лорак под постом.

За три часа пост артистки собрал более 45 тысяч лайков. Поддержали артистку лайком Игорь Николаев и Анна Семенович.

«Умница, красавица, необыкновенно талантлива! Я всегда восхищаюсь вами! Обожаю вас!», «Нереально красивая», «Вы невероятная! Ваши слова очень в нужное время», «Прекрасна. Здоровья вам», «И как всегда очень нужные слова в самый подходящий момент», «Ох какая женщина», «Бомбезные фото», - пишут пользователи сети.

Как известно, после развода Ани Лорак начала встречаться с 27-летним саунд-продюсером Егором Глебом, бывшим мужем певицы Татьяны Решетняк. В этих отношениях Лорак буквально расцвела и стала выглядеть намного свежее и моложе.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева: "Сбережет его сердце и...".

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале: "Скоро будут одни кости торчать".

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото: «Соскучилась».