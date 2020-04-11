Певица приглашает всех на встречу

Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в Москве, поделилась новым снимком в сети

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости

Как известно, эпидемия коварного вируса заставила отменить концерты звезд шоу-бизнеса всех без исключения.

Но несмотря на все убытки исполнители не опускают руки и разрабатывают возможность как напомнить о себе.

Одни устраивают онлайн концерты, на которых развлекают поклонников, а другие выходят в прямой эфир, чтобы ответить на все интересующие вопросы фолловеров.

Украинская певица Ани Лорак выбрала второй вариант. Сегодня на ее странице в Инстаграм появилось новое фото, на котором певица приглашает всех поклонников на онлайн-встречу.

«Вы так просили и ждали! 🙌🏻

Завтра ⏰ в 16:00 встречаемся в прямом эфире Instagram!

Предлагайте темы и задавайте вопросы в комментариях, на самые популярные отвечу прямо во время эфира.

Пообщаемся? 😉», - написала Каролина.

В комментариях поклонники попросила Каролину показать молодого любовника Егора Глеба, а также записать дуэт с Сергеем Лазаревым.

«Покажи Егора», «Как скоро мы сможем услышать дуэт с Сергеем Лазаревым» «Осталось дожить до завтра😅», «Наконец-то мы дождались😍😍😍», «Когда на родину?», «Можно мы прямо в эфире зададим вопросы?», - пишут в сети.

Ранее мы писали, Ани Лорак радикально сменила имидж.

На фото Лорак стоит в соблазнительном костюме, который напоминает то ли наряд восточной красавицы, то ли костюм принцессы Леи из «Звездных войн».

На певице надет бюстгальтер, обшитый стразами, массивное колье и серьги, а голову звезды украшает необычное украшение из драгоценных камней.

Напомним, раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии

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