Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в Москве, поделилась новым снимком в сети
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости
Как известно, эпидемия коварного вируса заставила отменить концерты звезд шоу-бизнеса всех без исключения.
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Но несмотря на все убытки исполнители не опускают руки и разрабатывают возможность как напомнить о себе.
Одни устраивают онлайн концерты, на которых развлекают поклонников, а другие выходят в прямой эфир, чтобы ответить на все интересующие вопросы фолловеров.
Украинская певица Ани Лорак выбрала второй вариант. Сегодня на ее странице в Инстаграм появилось новое фото, на котором певица приглашает всех поклонников на онлайн-встречу.
«Вы так просили и ждали! 🙌🏻
Завтра ⏰ в 16:00 встречаемся в прямом эфире Instagram!
Предлагайте темы и задавайте вопросы в комментариях, на самые популярные отвечу прямо во время эфира.
Пообщаемся? 😉», - написала Каролина.
В комментариях поклонники попросила Каролину показать молодого любовника Егора Глеба, а также записать дуэт с Сергеем Лазаревым.
«Покажи Егора», «Как скоро мы сможем услышать дуэт с Сергеем Лазаревым» «Осталось дожить до завтра😅», «Наконец-то мы дождались😍😍😍», «Когда на родину?», «Можно мы прямо в эфире зададим вопросы?», - пишут в сети.
Ранее мы писали, Ани Лорак радикально сменила имидж.
На фото Лорак стоит в соблазнительном костюме, который напоминает то ли наряд восточной красавицы, то ли костюм принцессы Леи из «Звездных войн».
На певице надет бюстгальтер, обшитый стразами, массивное колье и серьги, а голову звезды украшает необычное украшение из драгоценных камней.
Напомним, раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии
Как сообщала Politeka, Лорак похвасталась развлечениями с лучшей подругой в Киеве
Также Politeka писала, что Лорак отправилась в Киев забирать ребенка у бывшего мужа