Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко записала відеоролик для Instagram

У ролику Тодоренко позувала у в'язаному светрі. Волосся у неї були розпущені, а на тлі можна побачити картину. Вона розповіла подробиці про своє шоу, яке виявилося прокляттям для гостей. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Слухайте хлопців, я зараз переглядаю своє шоу "П'ятниця з Регіною" і бачу таку закономірність. Не саму позитивну, вообщем, велика кількість гостей, які приходили до мене, а в першому сезоні це були тільки жінки, вони розлучилися, уявляєте", - сказала Тодоренко.

Вона згадала про Собчак, дружині актора Павла Прилучного, Лоліту Мілявську та інших знаменитість.

Фанати не змогли прокоментувати публікацію або поставити лайки. Все із-за того, що Тодоренко опублікувала ролик в сторіс, де така функція відсутня.

Повідомлялося, що чоловік української теледіви Регіни Тодоренко російський музикант Влад Топалов веселиться на карантині.

Фото, на якому артист показав, як проводить час зі своїм однорічним сином Майклом з'явилося в його Instagram.

«А ми вас любимо! ♥️», - лаконічно підписав знімок Влад.

На кадрах Топалов у домашньому одязі та його син приміряють один одному капелюшки.

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