Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко записала видеоролик для Инстаграм

В ролике Тодоренко позировала в вязаном свитере. Волосы у нее были распущены, а на фоне можно увидеть картину. Она рассказала подробности о своем шоу, которое оказалось проклятием для гостей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Слушайте ребят, я сейчас просматриваю свое шоу "Пятница с Региной" и вижу такую закономерность. Не самую положительную, вообщем, большое количество гостей, которые ко мне приходили, а в первом сезоне это были только женщины, они развелись, представляете", - сказала Тодоренко.

Она вспомнила о Собчак, жене актера Павла Прилучного, Лолиту Милявскую и других знаменитость.

Фанаты не смогли прокомментировать публикацию или поставить лайки. Все из-за того, что Тодоренко опубликовала ролик в сторис, где такая функция отсутствует.

Сообщалось, что муж украинской теледивы Регины Тодоренко российский музыкант Влад Топалов веселится на карантине.

Фото, на котором артист показал, как проводит время со своим годовалым сынишкой Майклом появилось в его Instagram.

«А мы вас любим! ♥️», - лаконично подписал снимок Влад.

На кадрах Топалов в домашней одежде и его сын примеряют друг другу шляпки.

Напомним, Тодоренко опозорилась, скопировав образ модной дивы

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