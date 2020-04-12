Дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова разом зі своєю матір'ю Іриною показали спільне фото в Instagram

На фото Горова-молодша позує в куртці і якийсь шапочці, а поруч сидить в куртці Ірина. Волосся були у зірковій сім'ї розпущені. Вони позували на тлі дерев'яної стіни. Як можна зрозуміти, мати і дочка проводили прямий ефір для користувачів. Можна помітити, Горовые без макіяжу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

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Раніше ми повідомляли, що прийомна дочка продюсера Потапа Наталія Горова блиснула розкішним тілом під час ігрищ з подругою.

«Коли ти думаєш, що сексуально виглядаєш», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Горова з подругою виконують запальний танець. Дівчина в шортах-велосипедках тілесного кольору, які підкреслюють її пишні форми.

Повідомлялося, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова вразила витівкою під час відпочинку на карантині.

«Поки ми всі трохи «ледачі жопки» на домашньому карантині, кидаю вам корисний todolist», - йдеться в повідомленні.

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