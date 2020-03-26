Бывшая жена Потапа Ирина Горовая рассказала об отношениях Насти Каменских и детей в интервью

Горовая является красивой деловой женщиной и по сей день сохраняет теплые отношения с Алексем Потапенко (Потапом). Они вместе работают в продюсерском центре Mozgi Entertainment. Об этом пишет Politeka со ссылкой на интервью Ирины ЖВЛ. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

Она отметила в программе, что у детей нет особых отношений с новой женой Потапа:

"У них нет каких-то особых взаимоотношений. Когда мы пересекаемся, общение сводится к "привет-пока". То есть, отрицания нет, но назвать нас большой дружной семьей нельзя", - говорит Горовая.

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как проходит ее карантин дома вместе с Потапом.

В этот раз на своей странице в Инстаграм звезда решила показать целый ролик с отчетом: как она проводит свободное время, как тренируется и чем занимается вместе с супругом по утрам. Как известно, Настя каждый день отправляется на пробежку, а Потап занимается курсами английского.

В ролике можно заметить и подробности о рационе звездной паре, которая успела сбросить за время похудения по 20 килограмм.

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