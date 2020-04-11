42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова постала перед численними фанатами у занадто вже домашньому вигляді

Як і всі співвітчизники, російська телеведуча вже не перший тиждень нудиться на карантині, сидячи в чотирьох стінах, передає Politeka.net.

Тому, щоб нагадувати про себе, вона публікує знімки і відео, розповідаючи, як проводить час у вимушеній самоізоляції. На її сторінці в instagram з'явилося більше фотографій з сином і домашнім вихованцем, французьким бульдогом Картошкою. Зірка балує своїх шанувальників і легкою дозою еротики, викладаючи фото в піжамі або нижній білизні.

Цього разу Чехова опублікувала знімок, на якому позує в трикотажній комбінації з мереживними вставками, через які видно пишний бюст знаменитості. Вона лежить на дивані і рекламує мобільний додаток.

Незважаючи на, м'яко кажучи, неофіційний стиль одягу, Анфіса не забула про макіяжі, відтінивши очі і підфарбувавши губи.

Раніше ми розповідали, що зірка опублікувала знімок зі своєю подругою, стилісткою Марією Бєловою. Красуні з'явилися на одному із заходів в розкішних вбраннях.

Чехова красувалася у довгій сукні чорного кольору з мегавузькою спідницею, за що її в соцмережі охрестили «русалочкою», а також незвичайною ажурною обробкою на грудях і рукавах. Ведуча зібрала волосся у високий хвіст, розкинувши кучері на плечах, а також зробила макіяж з акцентом на очі.

Її подружка постала в стриманому брючному костюмі, але при цьому з пікантною родзинкою - глибоким декольте.

Анфіса розповіла про ідею, яка прийшла їй уголову на карантині. Вона вирішила допомогти одинокій подружці знайти свого «єдиного» в режимі онлайн.

Нагадаємо, що безсовісна Анфіса Чехова посвітила значним декольте прямо в камеру: "Божевільна".

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