43-річний російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, розчулив новим відео шестирічних двійнят Лізи і Гаррі

Як передає Politeka.net, артист опублікував ролик у своєму мікроблозі в Instagram, в якому Ліза завзято привітала отця і фанатів зоряної сімейки одразу з двома святами, що випали на 12 квітня, - Вербною неділею і Днем космонавтики (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

В кадрі Ліза постала в білих колготках і легкому платті з котиками. Дівчинка прочитала напам'ять привітання з Вербною неділею у віршованій формі, а також розповіла дивовижні факти про значення слова "космонавт" в різних країнах. При цьому дівчинка забавно помилилася в назві свята - "День космонавтіков".

"Ось це так ... Навіть не знав", - коментує за кадром Галкін.

В кінці ролика до нього підбіг з обіймами Гаррі.

"Зі святом! 😀 #вербноевоскресенье #денькосмонавтики", - написав гордий батько в соцмережі.

Мила донька Галкіна і Пугачової зворушила користувачів - за годину пост зібрав понад півмільйона "лайків".

"Яка молодчинка!!"

"А тепер про космонавтіков😂😂😂 Просто диво. Артистка❤️"



"Вам не нудно 😂"

"Ой, сонечко"

"Яка красуня 😍"

"Космонавтіков 😂😂😂 Солодка така"

Раніше ми повідомляли, двійнята вирішили постріляти з лука, а Галкін зняв процес. «Пірати лучні», — підписав він кадри.

"Немов у якомусь іншому світі живете))) Добре, що дітей не вантажити проблемами поточного катаклізму", "Юні Робін Гуди", "Дивіться, Максим, під стрілу не потрапте)", - коментували в мережі.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео

Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає