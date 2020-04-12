40-річна російська співачка Анна Семенович причепурилася і нафарбувалася, а щоб все не було даремно через карантин, вирішила порадувати публіку красою в мережі

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому постала в досить спокусливому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Семенович показала себе в леопардовій блузці або платті (так як в кадрі співачка по груди, тому важко сказати точніше), з неймовірно привабливим декольте, відвертість якого практично не залишає простору для польоту фантазій.

Аня нанесла яскравий макіяж й уклала хвилями волосся. Блондинка зі злегка наївним поглядом і грайливим голосочком розповіла, що у неї на душі: "Ось, нафарбувалася... ніби збираюся на концерт... А знаєте, як кажуть, раптом попре і робота знову буде. Як ви без роботи? Я дуже сумую за вами".

Шанувальники менш ніж за добу поставили майже 90 000 "лайків", засипавши Семенович компліментами і словами підтримки.

"Я вже два тижні сиджу без роботи! Це просто жах ! Вже все вдома і ділянці зробив ! Не знаю вже чим зайнятися"

"🔥Комусь сьогодні поталанить😉 це ж яким святим треба було бути в минулому житті🤣"

"Ого, ти схудла"

"А може заміж? Дітлахи попруть?)"

"Аня,дуже гарний мейк,дуже виразні очі,просто вогонь!!!!🤗"

"Ой, ой, ой няшка обояшка. 😍 Ганна Сексанович"

"Як леопард вам йде 😍"

"Тримайся, ще місяць кажуть"

Раніше ми повідомляли, Співачка розчулила фото зі своїм домашнім улюбленцем. Аня позувала на підлозі, сівши по-турецьки, і тримаючи в руках собачку породи "чихухуа".

"Ваша ,Мішель,диво🤗"; "Ах, як мило ви присіли..."; "Така гарненька!!!"; "Бідна собака😂", - коментували в мережі.

Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".

Як повідомляла Politeka, гаряча Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.

Також Politeka писала, що Анна Семенович потрясла "диньками" на біговій доріжці: "Тільки не зупиняйся"