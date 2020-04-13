Українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк опублікувала відверте фото української співачки Даші Астаф'євої

Зірка зробила фото красуні, яка постала практично повністю оголеною, пише Politeka.net.

Астаф'єва розташувалася на сірому кріслі, поклавши ноги на друге. Зірка розтягнулася і вигнулась, продемонструвавши ідеальні форми.

Неозброєним поглядом видно плоский живіт та тонка талія співачки.

Артистка підняла одну руку над головою, а другою доторкнулася до обличчя, ніби закривши його.

На Астаф'євій - одні чорні трусики на високій посадці, а також кілька браслетів.

Фото вийшло неймовірно гарячим.

"В поїздки я не беру з собою камеру, але беру телефон... і Астаф'єву😋❤️ ", - підписала знімок Плакидюк.

За 40 хвилин пост зібрав понад 9000 лайків та багато коментарів.

"Піду і собі виставлю цю красу... ні дня без солодкого😂💋", "Айфон+Так=супер набір💜", "Святі небеса, як красиво!", "Який кадр!🤤🔥", "Чудові фото від чудового фотографа❤️❤️❤️", "Фото вогонь 🔥 не дарма берете Дашу😀👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва позувала в міні-наряді, елегантно демонструючи розкішне тіло.

«Норм 2010», - коротко говориться в повідомленні.

А оскільки знімок вона викинула в Сторіс, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати відкрито.

Раніше повідомлялося, що Даша Астаф'єва порадувала користувачів соцмережі загадковим фото. Співачка вбралася в матово-чорну кофту, яка ідеально підійшла під колір її волосся.

Але куди більше одягу привернула увагу поза артистки - вона витягнула губи, ніби для поцілунку, а руками зобразила пістолет.

"Озброєна", - підписала фото співачка.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва з зав'язаними очима спокусила напівроздягнених дівчат.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва скинула штани і похвалилася накачене формами.

Також Politeka писала, що напівгола Астаф'єва влаштувала фотосесію для дорослих прямо біля вікна.