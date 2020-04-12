Зірка «Гаррі Поттера» Руперт Грінт, який грав Рона Візлі одружився і чекає первістка

Його дружина, актриса Джорджія Грумм, яка стала знаменитою після комедійного підліткового фільму «Ангус, стрінги і поцілунки взасос», подарує Руперту малюка. У мережі з'явилися свіжі фото зіркової пари разом, на яких можна побачити вже не маленький животик Джорджії. Про це пише Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Зазначимо, що пара разом уже дев'ять років. У 2019 році ходили чутки про можливе весілля закоханих, однак тоді актор спростував цю інформацію. Зараз же актори носять обручки, а папарацці часто їх ловлять разом в найнесподіваніші моменти.

Так, в минулому році зіркова пара потрапила в таблоїди під час трапези фастфудом. Більш того, обраниця актора Джорджія Грумм курила, як і він.

У цілому, дружина Грінта часто ділитися особистими фото з чоловіком на своїй сторінці в instagram.

В російських акаунтах про зірок її часто називають «страшної» і «схожою на чоловіка»:

«Вона схожа на хлопця», «вони один одному підходять. Колоритна парочка, м'яко кажучи», «Захотілося пива», «Страшна», – відзначили користувачі мережі.

Нагадаємо, Том Фелтон з «Гаррі Поттера» виріс шикарним чоловіком.

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