Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт, который играл Рона Уизли поженился и ждет первенца

Его жена, актриса Джорджия Грумм, которая стала знаменитой после комедийного подросткового фильма «Ангус, стринги и поцелуи взасос», подарит Руперту малыша. В сети появились свежие фото звездной пары вместе, на которых можно увидеть уже не маленький животик Джорджии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на соцсети.

Отметим, что пара вместе уже девять лет. В 2019 году ходили слухи о возможной свадьбе влюбленных, однако тогда актер опроверг эту информацию. Сейчас же актеры носят обручальные кольца, а папарацци часто их ловят вместе в самые неожиданные моменты.

Так, в прошлом году звездная пара попала в таблоиды во время трапезы фастфудом. Более того, избранница актера Джорджия Грумм курила, как и он.

В целом, жена Гринта часто делиться личными фото с мужем на своей странице в инстаграм.

В русских аккаунтах про звезд ее часто называют «страшной» и «похожей на мужчину»:

«Она похожа на парня», «они друг другу подходят. Колоритная парочка, мягко говоря», «Захотелось пива», «Страшна», – отметили пользователи сети.

Напомним, Том Фелтон из «Гарри Поттера» вырос шикарным мужчиной.

Как сообщала Politeka, звезда «Гарри Поттера», над которой издевались родители, стала потрясающей красавицей.

Также Politeka писала, что звезда «Гарри Поттера» тайно женился: появилось фотодоказательство