Пишногруда онука Михайла Боярського Катерина опублікувала свіже фото в соціальній мережі

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Боярської.

Дівчина зробила гарне селфи в піжамі, про що можна судити з мережива і атласної тканини яскраво-рожевого кольору. Красуня зробила також макіяж: губи нафарбувала кремовою помадою і зробила стрілки на очах.

Катерина стоїть навпроти балкона, щоб світло вигідно падало на її обличчя. Також на тлі можна побачити розкладену ліжко з білими простирадлами і інтер'єр спальної кімнати знаменитої внучки.

Шанувальники почали дарувати красуні компліменти: «Катю, з добрим ранком😍 ти сьогодні шикарна», «Солоденька», «Красиве селфи», «Миле фото».

Нагадаємо, що Катерина похвалилася захоплюючим виглядом. Як і багато росіян, дівчина змушена проводити вільний час на карантині. На щастя, у неї є можливість подихати свіжим повітрям. На новій фотографії Катерина Боярська позує на балконі, з якого відкривається красиві вид на місто.

Вона спокусливо сперлася на поруччя балкона, вигнувши спину, і смикає волосся.

Раніше Катерина Боярська показала, як розважається під час карантину в сториз. Дівчина буквально "сходить з розуму" в танці, при цьому вигідно підкреслюючи свої об'ємні жіночі принади з допомогою рухів тіла і звичайних спортивних лосинах і потертій футболці.

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