Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняної Кім Кардашьян, показала, як виглядала до численних ін'єкцій краси

Так, на карантині модель Олена Омович вирішила вдатися до спогадів про природну зовнішність, якою зважилася через хірургічних операцій на обличчі і тілі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку інста-зірки.

Олена Омович показала безліч кадрів, якою вона була до переїзду в Київ і до початку своєї роботи з пластичним хірургом. До своїх років вона встигла кілька разів зробити груди, змінити ніс і навіть розріз очей, збільшила губи, підборіддя і попу. Красуня також зробила кілька татуювань.

На фото, де Олена "гаряча школярка" і навіть пізніше, в 18 років, її практично не впізнати. Змінилася не тільки фігуру, але і її обличчя, волосся, навіть пози, в яких вона робить фото. Зараз модель стала набагато ризикованіше, адже неспроста – тепер за нею стежить армія шанувальників з понад мільйон фоловерів у инстаграме.

Нагадаємо, що Олена Омович вирішила порадувати аудиторію пікантним кадром, на якому позувала без верхнього одягу і приспустивши мереживне чорну білизну. При цьому частина його дівчина опустила, щоб похвалитися зробленої грудьми, яку завбачливо приховала за чашечкою з напоєм.

Доповнила свій неоднозначний наряд Олена світлими джинсами з високою талією.

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