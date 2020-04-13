Знаменита українська співачка Анна Седокова показала себе після заяви про повернення хвороби

Не так давно Анна заявила, що вона знову змушена лікуватися від кропив'янки і навіть показала в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі, як лежить під крапельницею і як постраждала її шкіра із-за захворювання. Після співачка нарешті вирішила з'явитися в прямому ефірі і розповісти про свої будні, пише Рoliteka.net.

Втомлена Анна з'явилася з яскравим макіяжем на обличчі, однак не дивлячись на значний шар косметики і тонуючий крем, художник не вдалося приховати мішки під очима і помітно ухудшевшееся стан шкіри. Яскравий колір помади на її губах тільки привернув увагу до блідої шкіри.

Артистка відео розповіла, як себе почуває і що їй вже трохи легше, зараз вона має намір більше часу проводити з сином і нарешті приділити увагу дитині. Зараз, як відомо, зірка перебуває на карантині і вже багато тижнів сидить з дітьми і молодим коханим.

За словами Ганни, найактуальніша проблема, з якою стикаються багато батьків - чим розважити дитину на карантині. З цього приводу артистка вирішила показати невелику гру від з Гектором.

«Здається, тепер це наша традиція. Головне правило в ній - просто потрібно відсканувати QR-код на упаковці і зробити ваше домашнє проведення часу не тільки цікавим, але і по-справжньому смачним.

щоранку, коли Гектор прокидається, він ховає свої цукерки та іграшки, і ми шукаємо шоколадні пасхальні яйця по всьому будинку, перетворюючи це на справжнє полювання. Переможець отримує весь шоколад, але не переживайте за Гектора, він з'їдає всього одну маленьку шоколадку. Переживайте за мене, адже все інше дістається мені 😂

Так само, по цукеркам можна навчитися рахунку. Всі знайдені яєчка ми вважаємо разом і вибираємо переможця. Весела гра!», - розповіла Ганна під постом.

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