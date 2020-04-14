Тіна Кароль проводить час у тренерському кріслі проекту «Голос» вже сьомий сезон. За цей час її образ заграв абсолютно новими фарбами

Рoliteka.net згадувала найгарячіші і чарівні наряди Тіни Кароль на проекті. Як не крути, а за цією артисткою та її стосунками з молдавським співаком Даном Баланом, сьогодні стежить вся Україна.

У Тіни Кароль вишуканий смак. Вона примудряється поєднувати скромність і ніжність з вельми відвертими сукнями і костюмами. Практично всі наряди Кароль мають глибоке декольте, ще частіше вона вибирає плаття в білизняному стилі. Одне незмінно – у всіх зірка виглядає на всі 100%.

Варто зазначити, що артистка практично завжди вибирає вбрання по фігурі. Навіть якщо вони закриті, глядач все одно може насолоджуватися мініатюрним силуетом співачки.

Цікаво, що на одному з останніх ефірів Кароль вибрала жовте плаття, яке обтянуло її ідеальну фігуру. Правда, під час шоу плаття порвалося. Ймовірно, через те, що Дан Балан схопив артистку на руки.

Як відомо, глядачі вже другий рік спостерігають за фліртом між Кароль і Баланом. Пишуть навіть, що останнім часом образи Кароль стали більш спокусливими, так як вона намагається виглядати краще для Балана.

Нагадаємо, що Тіна Кароль втекла від мами Дана Балана через Потапа: "Отримує задоволення від... ".

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