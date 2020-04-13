Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва здивувала серією нових фото, зроблених до карантину

Як відомо, кожен день Даша намагається оновлювати свій профіль в Instagram і представляти нові та інтригуючі кадри, щоб привернути увагу аудиторії до власної персони. Любить зірка також дивувати кадрами в розділі Сторі, під якими досить іронічним і гострим чином відповідає на пікантні і навіть безглузді запитання шанувальників, пише Politeka.

Так, цього разу артистка вирішила розповісти під серією нових знімків про те, роботи яких фотографів вона віддає перевагу, як тренувалася ще до настання карантину і навіть представила кілька кадрів з останнього кліпу, на якому блиснула ідеальними формами в чорному білизна.

Не забула Даша уявити стильне фото в образі похмурою диви, відповідаючи на компліменти, а також показати себе в компанії загадкового чоловіка, з яким танцювала під відому пісню.

До цього Даша взяла участь в стильний ретро-фотосесії, яка показала зірку в чуттєвому образі діви. Співачка приміряла свій улюблений костюм – невеликий боді, зроблений з бус. Також можна помітити, що артистка була в панчохах або колготах. Доповнила наряд зірка яскравим макіяжем, акуратною укладанням і стильним взуттям.

Завдяки пишному декольте зірка також засвітила свою груди, ледь утримується над тугим корсетом.

«Виїжджаю! 😅», «Бурлеск завжди буде і завжди актуальний.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Діта Фон Тіз😍», «Красуня», «Ось реально, ваше тіло-як один із творів мистецтв🦋вибачте за пієтет,не знайома з вами особисто..», «Дашаааа,ну не можна бути на світі красивою такою🤤❤️», «Так, одна Даша варто кожного подиху! Обнимашкаю!😍», – відзначають користувачі.

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