На це можна дивитися вічно

Ефектна блондинка Тетяна Котова, яка кілька років виступала разом з колективом ВІА Гра, вразила відвертим образом

Свіже фото жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото Котова з'явилася в білих трусиках і топі, який ледве вмістив неосяжні груди зірки. Котова розпустила волосся, взяла в руки краєчки трусиків, щоб зробити фото ще більш пікантним. Зверху вона накинула джинсову куртку, але головна гордість співачки все одно проглядається через прозорий топ.

Тему під постом Котова теж вирішила обговорити пікантну. Вона анонсувала ефір з сексологом, який допоможе парам, у яких є проблеми у стосунках.

«Карантин зараз може допомогти зміцненню відносин в одних сім'ях і зруйнувати інші», - зазначила Котова, запропонувавши шанувальникам задавати питання, які їх найбільше хвилюють.

За кілька годин пост зірки зібрав більше 4,4 тисяч лайків. В коментарях активно обговорюють фігуру артистки і її пишні форми.

«Ох, Яка Жінка», «Яка ти гарна, форма у тебе просто шедевральна. Ідеальна», «Тетяна ти класна», «Вай вай краса», «Яка Дівчина просто Бомба», «Ну і правокаторша ж ВИ!», «Татьянич, припиняй, це не гуманно», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".

Як повідомляла Politeka, Тетяна Котова засвітила пишне декольте в спальні: «Яка бажана».

Також Politeka писала, що Тетяна Котова показала пружне тіло на камеру: "не можна собі відмовляти".