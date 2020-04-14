8-річна донька Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія дорослішає на очах. У дівчинки вже навіть з'явилися перші шанувальники

Як повідомляє Рoliteka.net, діти поп-короля російської естради незважаючи на юний вік вже є зірками соцмереж. Артист часто ділиться фото і відео зі своїми нащадками, бере їх з собою на світські заходи. Кіркоров навіть завів для своєї дочки свою особисту сторінку у мережі Instagram. Одного разу він навіть поділився особистими секретами своєї дочки.

Кіркоров розповів, що у його дочки з'явилися перші кавалери. Виявилося, що хлопчик Федько подарував Аллі-Вікторії іменну лінійку. Сама ж дівчинка заявила, що Федя дурник, який смикає дівчаток за коси.

Як відомо, дітей Кіркорову народила сурогатна мати. Так само як його екс-дружині Аллі Пугачовій і другу Сергію Лазарєву. І Алла-Вікторія, і молодший син Мартін дуже схожі на свого зоряного батька. Як розповідав сам Кіркоров, він назвав свою дочку на честь Алли Пугачової і матері Вікторії. Таким чином дівчинка отримала подвійне ім'я.

Відомо, що мамою діти Кіркорова називають свою хресну Наталю Єфремову. Жінка не публічна особа, але дуже близька з сім'єю поп-короля.

Нагадаємо, що Кіркоров показав свою кохану жінку, тепер зрозуміло, на кого схожа 8-річна дочка співака: особисті кадри.

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