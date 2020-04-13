Російський співак Сергій Лазарєв, якого в мережі прозвали коханцем української артистки Ані Лорак, порадував шанувальників новим образом
Співак деякий час тому змінив зачіску, але все ж вирішив повернутися до старого образу, передає Politeka.net.
Так, артист опублікував фото, на якому позує на дивані в рожевій кофті. Співак підняв підборіддя й подивився в камеру.
Привернула увагу чолка, яка була зачесана вгору.
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"❤️.... повернувся до чубу на голові...😂🤷🏻♂️ тк єдиний спосіб підстригтися в самоізоляції - під машинку! Може розсердитися і налисо? Що думаєте?", - запитав поради Лазарєв.
Тільки майже через 20 хвилин пост зібрав понад 15 тисяч лайків та багато коментарів.
"Нііі😅так дуже добре👌🏻❤️😍😘", "нііі", "ваш чуб прекрасний!😻 ви гарний всяким, Сергій:)", "Не треба, будь ласка", "Стрижку під час прямого ефіру🤩🔥", "Не треба стригтися", "Нііі! Налисо точно не треба! А так дуже чудово виглядаєш!", "Ні, не треба налисо ", "Тільки не налисо!", "Чуб ван лав", "ні, звичайно!", "Ні!! Навіть не думай!!😧😧😧😧😧😧", "ніііі,Так довго чекала на цю зачіску", "Не треба налисо 🤣😵 так краще!)", "Нііі", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Сергій Лазарєв опублікував чорно-білий знімок. На фото сумний співак дивиться вгору, стоячи на чорному тлі.
За день пост артиста зібрав майже 95 тисяч лайків. Не стрималася його колега по сцені, співачка Лоліта і теж поставила лайк співакові. Шанувальники в захваті від того, що нарешті можуть залишати коментарі, які артист раніше закривав.
Крім цього, Лазарєв відписався від всіх своїх друзів, щоб проводити більше часу в реальному житті, вважаючи, що Instagram забирав у нього дуже багато часу.
Нагадаємо, що Сергій Лазарєв зганьбився прямо на сцені, кадри конфузу облетіли мережа: концерт пішов не за планом.
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