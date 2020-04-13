Після виходу в ефір чергового випуску шоу «Голос» у мережі вибухнув скандал через одного з учасників команди зіркового тренера Тіни Кароль

Незадоволені глядачі стали висловлювати свою думку на офіційній сторінці шоу в Instagram, передає Рoliteka.net. Як відомо, 12 квітня в ефірі були показані нокаути, в ході яких тренери повинні були вибрати, хто з учасників команд залишиться в шоу.

Одним з останніх на сцену вийшов представник команди Тіни Кароль Даніель Салем, відомий як ведучий програми «Одруження наосліп». Він заспівав пісню групи 5'‎NIZZA «Я солдат». Зазначимо, що Потапу і Насті Каменських не сподобався виступ артиста. Вони заявили, що не бачать його в прямих ефірах.

Дан Балан, в свою чергу, заявив, що головне тут не вокал, а те, як артист запалив публіку.

А ось Кароль, по всій видимості, була іншої думки і залишила Салема в своїй команді. Інший учасник, Артем Семенов покинув шоу, що викликало шквал критики. Глядачі заявили, що Семенов більш достойний кандидат.

"Яка ганьба, Балан який говорить що в проекті "голос країни" головне не голос, що за ідіотизм) Тіна, яка відбирала сильних вокалістів вибрала просто харизму... розчарована", «1+1 розкручує для майбутніх проектів, але от в упор не розумію, чому прям у всіх сферах він повинен з'являтися», «Повний нуль у вокальному плані», «найслабший виступ за сьогодні», «Ви мене вибачте, але ні! Де там голос», «При всій повазі до нього, він не заслуговує на місце в цьому шоу)) Він крутий актор, ведучий, але не співак», «Ніяк! Але і так ясно, шо йде далі. Так фальшиво і шкода тих, хто реально талановитий», - пишуть користувачі мережі.

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