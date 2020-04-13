Мабуть про її проблеми з Тарзаном говорять не просто так

Співачка Наташа Корольова похвалилася відео про зустріч з давнім другом

Кадри з'явилися на її сторінці в Instagram. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

У ролику Королева навчається хореографії у знаменитого танцівника Євгена Папунаішвілі, який раніше мав роман з Ксенією Собчак.

«Не буду заперечувати — з Ксюшею Собчак ми справді зустрічалися. І це було прекрасно», — визнавався раніше танцюрист.

З Королевою ж його пов'язує участь у проекті «Танці з зірками».

На одному з моментів відео, Наташа Корольова і її екс-напарник спробували зобразити танцювальне па, але щось пішло не так і в підсумку Папунаїшвілі довелося детально роз'яснювати артистці, куди просунути ноги і руки, щоб повернутися у вихідне положення.

У мережі звернули увагу, що Королева на зустріч з Папунаїшвілі одяглася досить яскраво. Вона багато сміялася і жартувала. Це тільки підігріло чутки про її сварку з чоловіком, які останнім часом активно поширюються.

В мережі пишуть, що нібито Тарзан не особливо вірний іменитої «Русалку», втім, існують версії і на користь її нечесності з чоловіком. Більше того, існує думка, що Наташа Корольова і Сергій Глушко вже давно живуть окремо, а ідеальну пару зображують тільки перед об'єктивами телекамер.

Нагадаємо, юний син Наташі Корольової вирішив піти по стопах батька-стриптизера.

Як повідомляла Politeka, Королева знайшла несподівану заміну Тарзану і вразила вульгарним фото.

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